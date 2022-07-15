Москва, 15 июля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об использовании средств материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями (ИП), передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Госдума

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Предусматривается возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями (ИП) при наличии у них лицензии.

Действующий закон уже разрешает оплату из средств маткапитала детсадов в формате организаций, оплата детсадов, организованных ИП, пока не урегулирована.