Вашингтон, 15 июля 2022, 15:40 — REGNUM Хейли Мазерс, являющаяся родной дочерью известного рэпера Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III), собирается запустить собственный подкаст. Об этом сообщил портал Hollywood Life 15 июля.
Будущий проект получит название Just A Little Shady, отсылающее к альтер-эго Eminem — Slim Shady. Премьера первого выпуска подкаста состоится в ближайшее время.
Напомним, Хейли Мазерс является единственной родной дочерью Eminem. Девушка родилась в браке музыканта с Кимберли Энн Скотт.
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