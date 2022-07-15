Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Хейли Мазерс, являющаяся родной дочерью известного рэпера Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III), собирается запустить собственный подкаст. Об этом сообщил портал Hollywood Life 15 июля.

Eminem Цитата из интервью

Будущий проект получит название Just A Little Shady, отсылающее к альтер-эго Eminem — Slim Shady. Премьера первого выпуска подкаста состоится в ближайшее время.

Напомним, Хейли Мазерс является единственной родной дочерью Eminem. Девушка родилась в браке музыканта с Кимберли Энн Скотт.

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