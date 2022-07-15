Вашингтон, 15 июля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Хейли Мазерс, являющаяся родной дочерью известного рэпера Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III), собирается запустить собственный подкаст. Об этом сообщил портал Hollywood Life 15 июля.

Цитата из интервью Eminem

Будущий проект получит название Just A Little Shady, отсылающее к альтер-эго Eminem — Slim Shady. Премьера первого выпуска подкаста состоится в ближайшее время.

Напомним, Хейли Мазерс является единственной родной дочерью Eminem. Девушка родилась в браке музыканта с Кимберли Энн Скотт.