Берлин, 15 июля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц совершил серьезные ошибки в финансовой политике, из-за чего ФРГ несет миллиардные убытки на фоне ускорения инфляции, пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на документ Министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Отмечается, что Шольц, будучи в 2018–2021 годах главой Минфина, и его предшественник Вольфганг Шойбле для привлечения займов проводили политику выпуска облигаций, в которых была прописана поправка на инфляцию.

При низких темпах роста цен это было выгодно, однако на фоне резкого повышения инфляции выполнение обязательств стало обходиться правительству «непропорционально дорого», считает автор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза, введя санкции против России, выстрелили себе в легкие и теперь задыхаются.

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