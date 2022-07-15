Донецк, 15 июля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Британец Пол Ури, попавший в плен в Донецкой Народной Республике, умер 10 июля из-за болезней и стресса. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Она рассказала, что у Ури оказался набор хронических заболеваний, а также он пребывал в подавленном состоянии из-за безразличия Лондона к его судьбе.

В ДНР оказали пленному необходимую медицинскую помощь.

«Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», — сказала Морозова.

По её словам, Пол Ури принимал участие в боевых операциях в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине. Он занимался набором и обучением наёмников для украинских войск. В плену находился с апреля.