Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Компания ITN Studios поделилась постером своего хоррора Winnie the Pooh: Blood and Honey («Винни-Пух: Кровь и мёд») с Dread Central. Изображение опубликовали на сайте портала 15 июля.

Постер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» Dread Central

По сюжету слэшера, Винни-Пух и Пятачок начинают охоту на девушек после того, как их друг Кристофер Робин бросил их и отправился в колледж. Напомним, что вольная адаптация произведений Алана Милна о Винни-Пухе стала возможной после истечения срока авторских прав на персонажей у компании Disney.

Добавим, что режиссёром Winnie the Pooh: Blood and Honey выступил Рис Фрейк-Уотерфилд. Главные роли исполнят Крейг Дэвид Доусетт (Винни-Пух) и Крис Корделл (Пятачок).