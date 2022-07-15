Сеул, 15 июля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин совершит официальный визит в Японию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Согласно опубликованным данным, южнокорейский дипломат посетит Токио с 18 по 20 июля.

«В ходе визита министр иностранных дел проведет встречу с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси, с которым обсудит вопросы, представляющие взаимный интерес, включая корейско-японские отношения и проблему Корейского полуострова», — заявили в МИД Южной Кореи.

Сообщается, что в ходе визита Пак Чин также выразит свои соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.