Дзержинск, Нижегородская область, , 14:36 — REGNUM Житель Дзержинска открыл комфорту газовой плиты в своей квартире угрожал взорвать дом. Его соседи почувствовали запах газа и вызвали спасателей. Об этом 15 июля сообщили нижегородские СМИ.

Сотрудники МЧС 61.mchs.gov.ru

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Щорса вечером 14 июля.

«Жильцы подъезда почувствовали запах газа и вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что запах идет из квартиры, расположенной на четвертом этаже.

Оказалось, владелец жилья, закрыв все окна и дверь, а так же сломав ключ в замочной скважине, открыл конфорку на газовой плите», — пишет портал «В городе N» со ссылкой на сообщение в соцсети.

Спасатели взломали дверь в квартиру, ее хозяина сейчас ищут.