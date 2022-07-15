Рига, , 14:36 — REGNUM Почти 160 лет назад — 14 июля 1863 года — в Риге начала работу одна из старейших русских национально-культурных организаций, певческое общество «Баян». Об этом сообщила партия «Русский союз Латвии» в соцсетях.

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Отмечается, что в то время в Риге, крупном городе Российской империи, русские горожане чувствовали себя нацменьшинством и были ограничены в правах. Многие русские рижане не имели прав бюргера (гражданина города), Рижский магистрат контролировался остзейскими немцами. В Риге 1860-х годов не было русского театра, русских газет, русских гимназий, русских культурных обществ.

Как отмечается в сообщении, «не дождавшись никакой поддержки от царя, русское гражданское общество начало действовать само, показав отменную готовность работать на общее благо и самостоятельно решать свои проблемы. Причем русские отнюдь не собирались «качать права», они просто занялись созидательной деятельностью».

Так, буквально за несколько лет были созданы русские общественные организации, основана русская газета и русская гимназия: «Что примечательно, еще до появления газеты и общественных организаций в Риге возникло певческое общество «Баян». Вскоре образовалось и женское общество пения — «Ладо».

Через десять лет, в 1873 году газета «Рижский вестник» написала: «Благодаря существованию общества «Баян» в кругу русских рижан становятся известными произведения русских деятелей на поприще музыкального искусства, Глинки, Серова, Верстовского, Бородина, Кюи, Чайковского».

Старейшее русское культурное общество в Риге было не только многочисленным, но и весьма известным в городе: местное русское купечество не скупилось на его рекламу и «Баян» мог издавать книги о своей деятельности.

Общество «Баян» успешно действовало и в довоенной Латвийской республике: наряду с хором, у «Баяна» появился оркестр народных музыкальных инструментов, литературно-театральная студия и оперный ансамбль. Хор и оркестр этого общества участвовали в слетах русских хоров за рубежом.