Москва, 15 июля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В ходе совещания по «зерновому вопросу» в Стамбуле, которое состоялось 13 июля, предложения России были в основном поддержаны его участниками. Об этом 15 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

Как напомнил Конашенков, 13 июля в столице Турции состоялись четырехсторонние консультации с участием военных делегаций России, Турции и Украины, а также делегации ООН на тему разблокирования украинских портов для вывоза из них сельскохозяйственной продукции.

«Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций. Предложения Российской Федерации в основном поддержаны участниками консультаций. В ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли населённые пункты Минеральное и Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град».