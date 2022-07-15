Москва, 15 июля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. На торгах в четверг, 14 июля, нефть в моменте уходила к февральским минимумам под отметкой 95 долларов за баррель, после чего отскочила, но снова не смогла вернуться выше 100 долларов. 15 июля Brent снова торгуется под давлением, пытаясь ухватиться за уровень 99 долларов. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Kazanreporter.ru Добфча нефти

По его словам, участники рынка при всем желании не находят достойных поводов для покупок на текущих уровнях, а вот волнения по поводу спроса проявляются все сильнее, причем и в мрачных прогнозах отраслевых ведомств, и в поступающей экономической статистике, которая сигналит о замедлении активности потребителя в условиях рекордной инфляции. Эксперт добавил, что в этом контексте позиции рынка дополнительно подорвал недавний отчет по потребительским ценам в США, которые выросли максимальными за 41 год темпами.

Переславский отметил, что крепкий доллар тоже вносит свою лепту в динамику нефтяных цен. Американская валюта обновила очередные максимумы 20-летней давности и, похоже, не намерена останавливаться на достигнутом, особенно в условиях растущих ожиданий повышения ставки ФРС сразу на 1% в конце этого месяца, сказал эксперт.

Таким образом, отметил он, уровень 100 долларов постепенно переходит в статус сопротивления, который может подтвердиться в случае недельного закрытия ниже психологической отметки. По его словам, в пользу усилившихся «медвежьих рисков» говорит и нарушение целостности уровня 95 долларов впервые с февраля, что теоретически открывает дорогу к 90 долларам. Однако, отметил эксперт, важно не забывать, что в это нестабильное время на рынке могут происходить потрясения (перебои в переработке и поставках, погодные условия), способные оказать и повышательное давление на цены.