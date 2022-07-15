Лозанна, Швейцария, 15 июля 2022, 14:33 — REGNUM Россия по-прежнему не будет допущена к ведущим европейским футбольным соревнованиям, включая Лигу чемпионов УЕФА, так как Спортивный арбитражный суд 15 июля отклонил апелляции Российского футбольного союза и четырех российских клубов, передает Associated Press.
Суд оставил в силе решения УЕФА и ФИФА, которые отстранили российские сборные и клубы от еврокубков.
Россия уже была не допущена к отборочным турнирам на чемпионат мира и чемпионат Европы среди женщин, а российские клубы не смогут участвовать в таких соревнованиях, как Лига чемпионов УЕФА 2022/2023.
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