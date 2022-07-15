Лозанна, Швейцария, 15 июля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Россия по-прежнему не будет допущена к ведущим европейским футбольным соревнованиям, включая Лигу чемпионов УЕФА, так как Спортивный арбитражный суд 15 июля отклонил апелляции Российского футбольного союза и четырех российских клубов, передает Associated Press.

Fanny Schertzer Здание Спортивного арбитражного суда в Лозанне

Суд оставил в силе решения УЕФА и ФИФА, которые отстранили российские сборные и клубы от еврокубков.

Россия уже была не допущена к отборочным турнирам на чемпионат мира и чемпионат Европы среди женщин, а российские клубы не смогут участвовать в таких соревнованиях, как Лига чемпионов УЕФА 2022/2023.

«Комиссия считает прискорбным, что текущие военные действия на Украине, за которые российские футбольные команды, клубы и игроки не несут никакой ответственности, оказали в силу решений ФИФА и УЕФА столь негативное влияние на них и российский футбол в целом, но эти последствия, по мнению комиссии, уравновешиваются необходимостью безопасного и организованного проведения футбольных мероприятий для остального мира», — постановил суд.