Москва, , 14:33 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтении закон, уточняющий, кто может оспорить запись об отце ребенка в книге записей рождений, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Закон принимается в рамках исполнения постановления Конституционного суда.

Речь идет о норме Семейного кодекса, где предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка — по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда.

Законом уточняется, что запись об отце ребенка может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка.

Соответствующее требование подлежит удовлетворению в случае, например, если такая запись произведена на основании документов, признанных в установленном порядке подложными, либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке.

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