Москва, 15 июля 2022, 14:33 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтении закон, уточняющий, кто может оспорить запись об отце ребенка в книге записей рождений, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
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Закон принимается в рамках исполнения постановления Конституционного суда.
Речь идет о норме Семейного кодекса, где предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка — по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда.
Законом уточняется, что запись об отце ребенка может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка.
Соответствующее требование подлежит удовлетворению в случае, например, если такая запись произведена на основании документов, признанных в установленном порядке подложными, либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке.
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