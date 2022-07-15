Париж, , 14:32 — REGNUM Телевизионное интервью президента Франции Эммануэля Макрона 14 июля, которое транслировалось в прямом эфире на TF1 и France 2, собрало в общей сложности 6,7 млн зрителей, сообщает Le Figaro.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно совместному заявлению двух каналов, около 46,5% зрителей следили за интервью Эммануэля Макрона.

В этом почти часовом интервью глава государства вернулся к традиции, от которой президент предпочел отказаться с самого начала первого срока в 2017 году. В 2020 году Эммануэль Макрон дал телеинтервью, чтобы объявить о нескольких мерах в связи с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения. В то время за этим интервью следили почти 9 млн зрителей, при этом общая доля аудитории составила 62,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, министр транспорта Франции Клеман Бон хочет объединить крупных операторов в рамках энергетического плана, которого добивается президент Эммануэль Макрон.

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