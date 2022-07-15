Минск, 15 июля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Минске закрылся бар «Калиновский». Сейчас на его месте открыт бар с вывеской «Сумерки». Об этом сообщает белорусская редакция «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Викентий Константин Калиновский

В меню нового бара представлены различные виды алкоголя и коктейли без белорусского языка в названии (как было в прежнем заведении): «Нас не догонят», «Кукла колдуна», «Малиновый закат» и другие.

В конце мая один из посетителей бара «Калиновский», азербайджанецНурлан Сафаралиев, пожаловался в соцсетях, что его не пускают в бар, и причиной этого является его национальность. Белорусский Республиканский Союз Молодёжи (БРСМ) направил письмо Уполномоченному по делам религий и национальностей с просьбой закрыть бар.

Журналисты государственных СМИГригорий Азарёнок иЛюдмила Гладкая, председатель БРСМЕвгений Лукьянов и председатель молодежного парламентаЕгор Макаревич отправились в бар с контрольным рейдом. Они записали видео на фоне бара, в котором заявили, что в Белоруссии нет места для последователей идей Калиновского.

Как сообщалоИА REGNUM, в честь польского террориста Винцента Калиновского названо формирование белорусских наёмников, сражающихся на Украине на стороне киевского режима.