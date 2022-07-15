Магас, 15 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Ингушетии 157 выпускников награждены за свою отличную учебу в школе золотыми медалями. Кроме того, по итогам сдачи ЕГЭ набрали по 100 баллов девять школьников. Об этом сообщил 14 июля глава республики Махмуд-Али Калиматов, участвующий в торжествах по вручению медалей «За особые успехи в учении».

Цуканов М.В Золотая медаль за отличие в учебе

Поздравив выпускников, он дал напутствие всегда помнить, что они родом из Ингушетии.

«Это должно звучать гордо и только когда речь идёт о достижениях в различных сферах и на благо страны. Берегите честь и знания», — напутствовал Калиматов молодёжь.

Напомним, всего в Ингушетии закончили среднюю школу в 2022 году 1985 юношей и девушек.