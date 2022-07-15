Москва, , 14:32 — REGNUM Утвердив кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост заместителя председателя правительства РФ, парламентарии берут на себя ответственность за развитие промышленности России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Утверждение Мантурова и экстренные законы – все новости из Госдумы»

«Уважаемые коллеги, новые полномочия Думы требуют нового отношения к ним. Давайте исходить из того, что это наша ответственность. Мы сегодня, приняв решение об утверждении в должности Дениса Валентиновича, берем ответственность за то, что будем оказывать помощь и поддержку в развитии промышленности нашей страны, решении других задач», — сказал он.

Ранее Госдума утвердила кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера — главы Минпромторга. Поддержали министра 394 депутата, воздержался один.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума утвердила главу Минпромторга Мантурова на должность вице-премьера