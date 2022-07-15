Москва, 15 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Утвердив кандидатуру министра промышленности и торговлиДениса Мантурова на пост заместителя председателя правительства РФ, парламентарии берут на себя ответственность за развитие промышленности России. Как передает корреспондентИА REGNUM15 июля, об этом заявил спикер ГосдумыВячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Уважаемые коллеги, новые полномочия Думы требуют нового отношения к ним. Давайте исходить из того, что это наша ответственность. Мы сегодня, приняв решение об утверждении в должности Дениса Валентиновича, берем ответственность за то, что будем оказывать помощь и поддержку в развитии промышленности нашей страны, решении других задач», — сказал он.

Ранее Госдума утвердила кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера — главы Минпромторга. Поддержали министра 394 депутата, воздержался один.