Иркутск, , 14:30 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области обеспокоено увеличением количества ДТП с выездом на встречную полосу. За 6 месяцев 2022 года на территории Иркутска и прилегающего района произошло 24 таких происшествий. В результате автоаварий получили повреждения 24 человека, четверо — скончались.

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В рамках рейдов инспекторы ДПС на патрульных автомашинах, а также посредством скрытого надзора будут следить за соблюдением водителями правил и недопустимости выездов на встречную полосу на особо аварийных участках дорог. Особое внимание экипажей ГИБДД будет уделено загородным трассам Иркутского района. Завтра 16 июля и 21 июля сотрудники ГИБДД проведут целевые рейды «Встречная полоса».

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 10 июля, на территории Приангарья произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли, 47 человек получили травмы различной степени тяжести.

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