Таллин, 15 июля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Европейский союз передумал предоставлять Украине ранее обещанную помощь в размере девяти миллиардов евро, ограничившись одним миллиардом. И решение принято не случайно, считает известный эстонский публицист и журналист Александр Чаплыгин.

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На своей странице в соцсетях он высказал личное видение того, почему Европа, пытаясь противостоять России, сама себя загоняет в угол.

«Желание ради Украины наказать Россию ударило по европейцам бумерангом. Бог с ними, ценами, хотя и они уже не подъемны — Европе грозит реальный дефицит продовольствия, нефти и газа. То есть ЕС впереди ожидает голодная и холодная зима. Если, конечно, ничего не изменится», — пишет он.

Чаплыгин отмечает: «Европа продолжает надеяться, что поставщики с Ближнего Востока компенсируют потери. Судя по рынкам, надежды эти довольно призрачны».

Кроме того, добавляет он, любая информация о сокращениях поставок энергоресурсов из России отзывается немедленным ростом цен. «Да и как иначе, если та же остановка «Северного потока» тут же обернулась для Европы дефицитом газа», — напомнил эстонский публицист.

Все это ставит в тяжелое положение и европейских обывателей, и местную промышленность. Меры государственной помощи, без которых в этой ситуации не обойтись, стремительно опустошают бюджеты европейских государств и всего ЕС. На помощь Украине денег просто не остается. На этом фоне США сняли ряд ограничений на российские товары.

«Смягчение санкций и ограничение помощи Украине показывают, что терпение не бесконечно. Наступает момент, когда необъявленная война с Россией очевидно начинает загонять Европу в угол. Так что вопрос лишь в том, чье терпение в этой войне на истощение окажется сильнее», — так завершил свои размышления эстонский журналист.