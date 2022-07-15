Москва, 15 июля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о статусе ветерана боевых действий военнослужащим ФСБ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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Законопроект будет доработан ко второму чтению, действие норм распространят на период с 24 февраля 2022 года.

Второе и третье чтение может состояться 15 июля.

Закон устанавливает статус ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.

Также закон устанавливает статус инвалида боевых действий указанным военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении вышеназванных задач.

Тема поднималась на встрече президента России с руководством Госдумы и главами фракций 7 июля 2022 года.