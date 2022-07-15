Осло, 15 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Представители из Южной Кореи заняли второе место на 63-й Международной олимпиаде по математике (IMO), проходившей в Осло (Норвегия). Об этом сообщает Yonhap News.

Математика

Шесть школьников из Южной Кореи набрали в общей сложности 208 баллов, завоевав три золотые и три серебряные медали.

Отметим, что в олимпиаде принимали участие представители из 104 стран мира.

Первое место заняла команда из Китая, ответив на все вопросы и набрав 252 балла.

Напомним, что в прошлом году Южная Корея заняла третье место, завоевав пять золотых и одну серебряную медали.

Международная математическая олимпиада — ежегодная математическая олимпиада для школьников, старейшая из международных предметных олимпиад. Первая ММО была проведена в 1959 году в Румынии. С тех пор она проводится каждый год.