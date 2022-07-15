Село Лешуконское, Архангельская область, 15 июля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Лешуконском районе Архангельской области лесные пожары подошли к населенному пункту Зубово, сообщили в региональном правительстве.

skeeze Лесной пожар

По данным ведомства, большой грозовой фронт, который прошел по территории района на границе с республикой Коми, привел к возникновению сразу нескольких пожаров.

«В районе поселка Зубово зафиксировано три пожара, площадь которых составляет 110, 100 и 80 гектаров. Борьбу с огнем на месте ведут более 40 человек, используя три единицы техники. Посёлок отсечён от огня, угрозы населенному пункту сейчас нет», — сообщили в правительстве.

Как сообщало иИА REGNUM, в Коми из-за лесных пожаров введен режим ЧС.