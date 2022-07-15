Санкт-Петербург, 15 июля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Интерьеры Спасо-Преображенского собора в центре Санкт-Петербурге отреставрируют за 80,2 млн рублей. Такой лот появился 15 июля на сайте госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане вокруг Спасо-Преображенского собора в Пасхальную ночь

Собор на Преображенской площади относится к объектам культурного наследия. Исходя из содержания документов, специалисты отреставрируют кирпичную кладку, штукатурку и лепной декор. Также работники приведут в нормальное состояние латунные вентиляционные решётки, оконные откосы из искусственного мрамора. Важно отметить, что реставраторы воссоздадут масляную монументальную живопись собора.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 8 августа 2022 года. Итоги подведут 11 августа.

Отметим, что Спасо-Преображенский собор — один из известнейших храмов Петербурга. Его строительство связано с началом царствования императрицы Елизаветы Петровны. А поводом к названию храма стала присяга гвардейцев Преображенского полка на верность императрице 24 ноября 1741. До 1917 года собор был главным храмом русской армии.