* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 14:25 — REGNUM В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли кортеж свадебных автомобилей в уезде Джагори. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Свадебный автомобиль sabrina176

По словам источника, инцидент произошёл возле рынка этого уезда, и огонь талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был открыт потому, что в автомобилях играла музыка. В ходе инцидента никто серьёзно не пострадал.

После этого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили жителей уезда, что если они снова будут включать музыку во время свадебных церемоний, будет открыт огонь на поражение.

Подобные действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в разных провинциях Афганистана не являются чем-то беспрецедентным.