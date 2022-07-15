Москва, , 14:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин 15 июля подписал указ о праздновании 80-летия разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Документ опубликован.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В тексте указа президент подчёркивает особое значение советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Он постановил сформировать оргкомитет по празднованию 80-летия события, которое исполнится 2 февраля 2023 года.

Возглавит оргкомитет первый замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Указ вступил в силу со дня подписания.