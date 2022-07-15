Москва, , 14:23 — REGNUM Фармацевтическая отрасль Москвы расширяет производство лекарственных препаратов. Об этом 15 июля мэр столицы Сергей Собянин написал у себя в телеграм-канале.

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По его оценке, за пять месяцев 2022 года московские компании выпустили почти 8 млн упаковок препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. По сравнению с 2021 годом масштаб производства увеличился более чем вдвое.

«Добавлю, что ряд фармкомпаний работает на площадках технополиса «Москва». Резиденты особой экономической зоны получают от города налоговые льготы, а в некоторых случаях и гарантированные закупки в рамках офсетных контрактов», — отметил Собянин.

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