Москва, , 14:29 — REGNUM Гитарист Павел Дешура, входящий в состав группы Пелагеи Телегиной «‎Пелагея», умер после борьбы с хроническим заболеванием. Об этом 15 июля сообщила основательница и солистка группы на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пелагея (сс) Skrivuts

«‎Сегодня утром от нас ушел Паша. Полиорганная недостаточность на фоне длительного хронического заболевания», — написала Пелагея. Певица также добавила, что новость о смерти коллеги стала неожиданностью для участников коллектива, поэтому они решили отменить ближайший концерт.

Напомним, Павел Дешура был участником «‎Пелагеи» с момента её создания в 2003 году. Гитарист отвечал за создание музыки для новых песен, а также занимался аранжировкой.

Читайте ранее в этом сюжете: Умер известный по роли в «Клане Сопрано» актёр Тони Сирико