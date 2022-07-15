Донецк, 15 июля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населённые пункты Минеральное и Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 15 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Минерального и Яковлевки со стороны ВСУ были зафиксированы в 13:54 (совпадает с мск) и в ходе них по населённым пунктам было выпущено три ракеты из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до пяти человек увеличилось количество раненых в результате обстрела украинскими нацистами Кировского района Донецка.