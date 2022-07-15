Москва, , 14:21 — REGNUM Госдума на внеочередном заседании утвердила кандидатуру Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля. Решение поддержали все фракции, «за» проголосовали 394 депутата, один воздержался.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Кандидатуру Мантурова на пост замглавы правительства внес в нижнюю палату парламента председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Перед пленарным заседанием министр встретился с депутатами думских фракций, в закрытом от СМИ режиме ответил на вопросы парламентариев.

В ходе обсуждения на пленарном заседании представитель правительства в Госдуме Александр Синенко напомнил депутатам, что нынешний пост министра промышленности и торговли Мантуров занимает с 2012 года.

«Решение о повышении статуса министра промышленности и торговли до уровня заместителя председателя правительства Российской Федерации с сохранением функциональных обязанностей считаем правильным и своевременным», — сказал в ходе заседания глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Принятое Госдумой постановление будет направлено президенту России Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину.