Лос-Анджелес, США, 15 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Телезвезда Хлои Кардашьян и её бывший возлюбленный, баскетболист Тристан Томпсон, уже знают пол своего второго совместного ребёнка. Об этом 15 июля пишет Entertainment News.

Toglenn Хлои Кардашьян

Согласно источнику издания, у бывших возлюбленных родится сын. Ребёнок появится на свет с помощью суррогатной матери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 году у Тристана Томпсона родился сын от тренера Морали Николс, с которой он встречался во время романа с Кардашьян. Телезвезда приняла решение о том, чтобы завести второго ребёнка со спортсменом до того, как узнала о его неверности.