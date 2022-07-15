Москва, 15 июля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Импортозамещение должно со временем перерасти в технологический суверенитет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

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«Я бы предложил со временем пересмотреть термин импортозамещения. Нужно не замещать рынки, а их отвоевывать. От того, что вместо импорта с Запада, к нам придет импорт с Востока, мы не станем сильнее. Нам нужно свою промышленность развивать», — сказал депутат при обсуждении кандидатурыДениса Мантурова на должность вице-премьера РФ.

Нечаев пояснил, что недавно появился термин технологический суверенитет.

«Мне кажется, он гораздо ближе к тому, что мы ищем, чем слово импортозамещение», — добавил он.