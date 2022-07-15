Рига, 15 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Латвия стала первой страной в мире, которая поддержала предложение Украины о передаче украинцам замороженных активов России. Об этом заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс, сообщил портал bb. lv.

Alexas_Fotos Евро

По сообщению латвийского портала, скорее всего, именно с Латвией будет подписано первое двустороннее соглашение по совместным действиям в этом направлении.

Аргументируя свою позицию в этом вопросе, Борданс сообщил, что Латвия сразу же после событий 24 февраля 2022 года ввела санкции в отношении конкретных физических и юридических лиц России и Белоруссии, в стране заморожены многие российские активы.

По его словам, Латвия пошла еще дальше и применила санкции непосредственно к недвижимости в Риге и Юрмале, принадлежащей городу Москве. Министр имел в виду санаторий «Янтарный берег» и Дом Москвы. Это означает, что эти здания не могут быть перепроданы.

Возвращаясь к теме экспроприации российской собственности, Борданс отметил, что Латвия оказалась в той же ситуации, что и другие страны Запада. Другими словами, отмечает издание, имущество арестовано, но дальше вопрос встал.

Он выразил сожаление в связи с тем, что нынешнее международное право не считает военные действия поводом для экспроприации имущества напавшей стороны: «Для преодоления этого необходимо несколько шагов, и министерство разработало свое предложение, которое будет представлено международному сообществу».

«Мы не можем раскрывать все подробности, чтобы Россия не смогла нас обогнать. В любом случае, действия России на Украине являются для нас достаточным основанием для экспроприации чужой собственности», — заявил министр юстиции Латвии.

По словам Борданса, возглавляемые им министерство юстиции Латвии готово немедленно начать согласование двустороннего соглашения с Украиной и направить его в правительство на подпись.