Грозный, 15 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Республиканский центр Чечни и столицу Азербайджана свяжет прямое авиасообщение. Новый рейс по маршруту Грозный — Баку запускает авиакомпания Utair, сообщили 15 июля в пресс-службе компании.

wacki56 Самолет

Выполняться перелеты будут дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Из Грозного самолет вылетает в 10:05, в обратном направлении — в 13:15. Стоимость билетов начинается от 6085 рублей.

Как отметил президент компании «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов, аэропорт Грозного является одним из основных портов базирования для Utair. Рейсы в Азербайджан были организованы после запросов местных жителей. После изучения спроса число рейсов может быть увеличено.