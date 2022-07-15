Рим, , 14:17 — REGNUM Разногласия в правящей коалиции Италии идут на руку российским властям. Об этом в эфире радиостанции Rtl 102.5 заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Правительство Италии Иван Шилов © ИА REGNUM

Он также подчеркнул, что возможный распад итальянского правительства сделает Европу слабее.

«У меня плачет сердце, когда в Москве вчера вечером поднимали тосты, [замглавы Совбеза РФ Дмитрий] Медведев радовался, потому что [президенту России Владимиру] Путину на серебряном блюде подали голову [премьер-министра Италии Марио] Драги. Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют. Без этого правительства Европа тоже становится слабее» — цитирует РИА Новости Ди Майо.

Почему именно такие ассоциации в связи с происходящим возникли в воображении главы итальянского МИД дипломат не пояснил.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении подать в отставку с поста главы правительства Италии премьер-министр Италии Марио Драги заявил 14 июля на заседании Совета министров страны. он пояснил, что национального единства, которое поддерживало это правительство с момента его создания, больше не существует, договор о доверии, лежащий в основе действий правительства, разрушен.

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Поводом для отставки Драги стало состоявшееся на фоне кризисной ситуации в стране голосование в Сенате о доверии правительству. Формально правительство получило вотум доверия, однако в голосовании не стало принимать участие движение «Пять звезд», входящее в правящую коалицию: его представители просто покинули Сенат во время голосования. В результате поддерживавшая правительство Драги на момент назначения парламентская коалиция развалилась.

Добавим, что президент Италии Серджио Маттарелла отказался принять отставку Драги.

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