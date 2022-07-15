Рим, 15 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Разногласия в правящей коалиции Италии идут на руку российским властям. Об этом в эфире радиостанции Rtl 102.5 заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

Он также подчеркнул, что возможный распад итальянского правительства сделает Европу слабее.

«У меня плачет сердце, когда в Москве вчера вечером поднимали тосты, [замглавы Совбеза РФ Дмитрий] Медведев радовался, потому что [президенту России Владимиру] Путину на серебряном блюде подали голову [премьер-министра Италии Марио] Драги. Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют. Без этого правительства Европа тоже становится слабее» — цитирует РИА Новости Ди Майо.

Почему именно такие ассоциации в связи с происходящим возникли в воображении главы итальянского МИД дипломат не пояснил.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении подать в отставку с поста главы правительства Италии премьер-министр Италии Марио Драги заявил 14 июля на заседании Совета министров страны. он пояснил, что национального единства, которое поддерживало это правительство с момента его создания, больше не существует, договор о доверии, лежащий в основе действий правительства, разрушен.

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Поводом для отставки Драги стало состоявшееся на фоне кризисной ситуации в стране голосование в Сенате о доверии правительству. Формально правительство получило вотум доверия, однако в голосовании не стало принимать участие движение «Пять звезд», входящее в правящую коалицию: его представители просто покинули Сенат во время голосования. В результате поддерживавшая правительство Драги на момент назначения парламентская коалиция развалилась.

Добавим, что президент Италии Серджио Маттарелла отказался принять отставку Драги.

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