Бишкек, , 14:15 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров утвердил положение о единой системе электронной почты для государственных служащих. Об этом сообщили в правительстве республики сегодня, 15 июля.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Разработкой и обслуживанием почтовой системы займутся специалисты госпредприятия «Инфоком» при Министерстве цифрового развития.

В правительстве отмечают, что создание государственной почтовой системы в доменной зоне gov. kg предоставит возможность унифицировать адреса электронной почты госорганов, а также исключит необходимость дополнительной закупки и установки программно-аппаратных средств для создания ведомственных систем электронной почты.