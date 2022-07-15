15 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили призыв посольства США в Киеве к американским гражданам, чтобы те немедленно покинули пределы Украины.

Артур Савин, , 15:13 — REGNUM Призыв посольства США в Киеве к американским гражданам немедленно покинуть территорию Украины из соображений безопасности вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свои соображения по этому поводу 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Значит, скоро кто-то будет Киев брать», — считает Ярослав П.

Многие пользователи тут же вспомнили события, предшествовавшие началу специальной военной операции России на Украине, когда американское посольство тоже настойчиво просило своих граждан покинуть украинскую территорию.

«Точно такое же заявление США делали в феврале, как раз перед началом российской спецоперации. Так что грядёт что-то существенное», — уверен Евгений М.

«Что-то интересное намечается. Запад снял часть санкций перед завтрашним внеплановым заседанием в Госдуме», — подметил Сергей С.

Некоторые комментаторы предположили, что беспокойство со стороны США могут вызывать успехи Вооружённых сил России на фронте.

«Американцы уже в ожидании русской полноценной ответочки. Может быть, и правильно делают, что тикают», — написала Есения М.

«Что, уже начали заднюю давать? Не потому ли, что ВСУ по всем фронтам обгадились?» — интересуется Сидор Я.

Часть людей полагает, что украинское руководство тоже не должно сидеть на месте — вместе с американцами представители киевского режима должны собрать чемоданы и как можно скорее бежать с Украины.

«Это означает, что посольство США тонко намекнуло Зеленскому покинуть Украину в кратчайшие сроки», — пишет Алла Д.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Потому что они понимают, что от Украины скоро останется лишь одно название», — считает Айсылу Г.

Ряд пользователей указывает на то, что после ухода американцев, как правило, остаются сплошные руины, так что украинским жителям лучше приготовиться к самому тяжёлому моменту своей жизни.

«Как всегда, почувствовали, что дело-то дрянь, сразу сваливать начали. Где американцы, там всегда разруха», — отмечает Дмитрий А.

«Крысы бегут с тонущего корабля. Значит, победа не за горами. А этот шут гороховый Зеленский останется, с собой его забирать американцы не будут», — указывает Валентина К.

«Надеюсь, в этот раз наши войска от Киева не отойдут под предлогом жеста доброй воли», — пишет Алексей Г.

Нашлись и те, кто предположили, что США в курсе некоторых планов киевского неонацистского режима, который, по всей видимости, намерен совершить самую страшную провокацию за всё время его существования.

«Мне кажется, что Запад и Киев готовят серьёзную провокацию. А вот какую, остаётся только гадать», — поделился своим мнением Сергей П.

«У России свои размеренные планы по освобождению Донбасса, ничего категорически нового от нас ждать не стоит. Потому что смысла нет, всё и так отлично. А вот у Киева очень плохи дела, поэтому стоит ждать от них чего-то очень мерзкого и громкого, что вызовет резонанс по всему миру. Потому-то американцы сваливают с Украины», — подозревает Николай П.

Напомним, 14 июля на официальном сайте посольства США в Киеве было опубликовано сообщение, в котором дипломатическая миссия призвала американских граждан немедленно покинуть территорию Украины из соображений безопасности. В посольстве подчеркнули, что сделать это необходимо, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, «если это безопасно».