Мурманск, , 14:13 — REGNUM В Мурманской области увеличат темпы ревакцинации против коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Вакцинация Mil.ru

«В ближайшие месяцы у многих закончится срок действия прививочного сертификата и ослабнет иммунитет естественным образом. Несмотря на стабильную ситуацию в регионе и отмену практически всех ограничений и рекомендаций, риск распространения ковида сохраняется, особенно в осенний период, когда жители вернуться из отпусков, дети выйдут в сады и школы», — пояснили в штабе.

По данным штаба, сегодня в регионе в наличии более 1000 доз антиковидной вакцины. Уровень коллективного иммунитета в области составляет 34,2%. Для того, чтобы регион вошел в число свободных от COVID-19 этот критерий должен составлять 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми предупредили о возможном возобновлении антиковидных мер.