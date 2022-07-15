Рига, , 14:13 — REGNUM

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в рамках «Рижского форума лидеров юстиции» в столице Латвии, что его страна и ее союзники должны активизировать деятельность по изъятию в пользу Украины замороженных на Западе активов РФ. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

По словам Малюська, у России остаются 300 миллиардов долларов США в странах Запада. «Россия пытается перевести эти деньги в Китай, чтобы конвертировать их в золото», — заявил он в Риге.

«Нам нужно бороться, чтобы эти деньги можно было конфисковать, поэтому юристы должны активно работать. Вокруг этих денег Россия построила настоящую крепость за границей, а пострадавшие в войне люди и города Украины не имеют доступа к такому финансированию. Мы должны попытаться сломать эту крепость», — подчеркнул министр юстиции Украины.

По предложению Украины, в каждой стране, поддержавшей предложение, заключается двусторонние соглашения о сотрудничестве, либо будет заключено многосторонние соглашения о сотрудничестве с конкретными партнерами. Это, по словам Малюська, позволит впоследствии конвертировать замороженные активы РФ в валюту и перевести в специальный фонд.

Позже средства из этого фонда можно будет направить на ликвидацию последствий военных действий на Украине, пострадавшим людям и городам, заявил министр юстиции Малюська.

Он выразил удовлетворение тем, что такие дискуссии начались именно в Латвии. Латвия также является первой страной, которая согласилась обсудить этот вопрос с Украиной.