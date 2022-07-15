Тюмень, 15 июля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Тюмени перед судом предстанут участники группы 11 псевдоврачей, которые обвиняются в оформлении кредитов на пенсионеров мошенническим путём. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России.

Врач

По данным следствия, сотрудники одной из частных косметологических клиник Тюмени с 2017 по 2019 год склоняли пенсионеров к прохождению бесплатной диагностики организма. При этом отмечали, что данные исследования проводятся якобы в рамках государственной программы.

«После проведения диагностики псевдоврачи сообщали гражданам ложные сведения о состоянии их здоровья и убеждали срочно пройти двухлетний курс терапии стоимостью 300 тысяч рублей», — сообщила подробности представитель МВД России Ирина Волк.

После испуга от названной суммы пенсионеры с радостью соглашались на предложение воспользоваться специальной льготной программой, благодаря которой стоимость лечения снизится в три раза. Нужно только подписать необходимые документы.

Введённые в заблуждение, клиенты подписывали с мошенниками кредитный договор и договор на оказание косметологических услуг. При этом в документах было указано, что оплатить их должны пациенты. Многие пожилые люди не обратили внимание на то, что подписывают, так как их отвлекали от сути документа различными способами.

Через некоторое время пенсионерам стали поступать звонки от кредитных организаций о просрочке по кредиту. Потерпевшие обращались в клинику, но там отказывались возвращать деньги, ссылаясь на действующий договор.

Полицейские установили, что от мошеннических действия псевдоврачей пострадали 165 человек, а общая сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей.

Группа из 11 человек обвиняется по ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские следователи установили, что пациенты ООО «Клиника Сибирская» уходили после медобследований оттуда с кредитными договорами. Кроме того, в 2019 году в ходе прокурорской проверки данного частного медучреждения выяснилось, что в кабинетах эндокринолога, диетолога, косметолога отсутствовало необходимое оборудование. Не велись специальные журналы учёта оборота лекарственных средств для медицинского применения.