Лос-Анджелес, США, , 14:11 — REGNUM Сухейла Якуб присоединилась к актёрскому составу второй части «Дюны». Об этом 15 июля пишет Deadline.

Сухейла Якуб Цитата из видеоинтервью

По данным издания, Якуб сыграет персонажа по имени Шишакли, командира отряда федайкинов — в романе Фрэнка Герберта он был мужчиной. Помимо Якуб к фильму «Дюна: Часть вторая» также присоединились актёры Флоренс Пью, Кристофер Уокен и Остин Батлер.

Напомним, что производством фильма занимаются компании Warner Bros. и Legendary’s — вторую часть «Дюны» вновь поставит Дени Вильнёв. Премьера картины состоится 20 октября 2023 года.

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