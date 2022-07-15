Донецк, , 14:11 — REGNUM До пяти человек увеличилось количество раненых в результате обстрела украинскими нацистами Кировского района Донецка. Об этом 15 июля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) в Кировском районе Донецка число раненых возросло до пяти человек», — говорится в сообщении.

При этом ранее сообщалось о трёх раненых из-за обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые украинские формирования обстреляли населённые пункты Минеральное и Яковлевка, а также город Ясиноватая в ДНР.