Нижний Новгород, , 14:10 — REGNUM В Автозаводском районе Нижнего Новгорода подросток предстанет перед судом по подозрению в убийстве 40-лентнего мужчины, который поссорился с отцом обвиняемого. Об этом 15 июля сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Суд Pixabay.com

По версии следствия, в июле 2021 года 15-летний подросток ранил 40-летнего мужчину.

«Подозреваемый подросток, узнав от отца о конфликте с соседом, пришел к обидчику в квартиру и в ходе ссоры с ним нанес мужчине смертельное ранение, после чего скрылся с места преступления. В ходе предварительного расследования обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину в содеянном он признал частично. Ранее к уголовной и административной ответственности подросток не привлекался, он обучается в гимназии», — говорится в сообщении.

Обвиняемого будут судить по статье 105 УК РФ (убийство).