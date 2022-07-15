Вашингтон, 15 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Нынешние власти США рискуют потерять поддержку молодых американских граждан, об этом сообщает 15 июля The Hill.

Джо Байден

Рейтинг одобрения Байдена среди демократов снизился по всем направлениям, но наиболее показательны цифры среди людей моложе 30 лет. Опрос, проведенный New York Times/Siena College на этой неделе, показал, что 94% избирателей-демократов в возрасте от 18 до 29 лет заявили, что в 2024 году партия должна выдвинуть кого-то другого, кроме Байдена.

79-летний Байден никогда не был кандидатом от более молодых демократов, хотя они сплотились, чтобы помочь ему победить в Белом доме в 2020 году, когда президент одобрил ключевые прогрессивные политические инициативы по решению проблемы изменения климата и другим проблемам.

Теперь опросы показывают, что они могут вообще от него отвернуться из-за недовольства отсутствием прогресса в Вашингтоне по целому ряду вопросов, от изменения климата до прав на аборт.

«Многие молодые люди, с которыми я сейчас общаюсь, в частности, спрашивают, какой смысл в демократической триаде, если наши права все еще нарушаются», — сказала Эллен Скиалес, директор по связям с общественностью молодежной группы активистов по борьбе с изменением климата «Восход».

«Какой смысл голосовать? И, очевидно, мы подталкиваем людей к голосованию, но нам будет намного труднее выполнять свою работу», — сказала она.

В начале своего правления Байден получил высокие оценки молодых избирателей. Однако опрос Gallup, опубликованный в апреле, показал, что рейтинг одобрения Байдена упал на 21 процентный пункт среди американцев, принадлежащих к поколению Z (родившихся между 1997 и 2004 годами), и на 19 процентных пунктов среди миллениалов, родившихся между 1981 и 1996 годами, в период между началом его президентства и мартом этого года.