Чикаго, США, , 14:08 — REGNUM FX заказал производство второго сезона «драмедийного» сериала «Медведь». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 15 июля.

Джереми Аллен Уайт в сериале «Медведь» Цитата из трейлера

Ожидается, что съёмки продолжения шоу начнутся в ближайшее время, а его премьера состоится в 2023 году. Главную роль в проекте вновь исполнит Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»).

Напомним, сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене (Джереми Аллен Уайт), который возвращается в родной Чикаго, чтобы спасти от разорения семейную сэндвичную. Все восемь серий первого сезона были опубликованы на стриминговой платформе Hulu 23 июня.

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