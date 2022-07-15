Чикаго, США, 15 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. FX заказал производство второго сезона «драмедийного» сериала «Медведь». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 15 июля.

Цитата из трейлера Джереми Аллен Уайт в сериале «Медведь»

Ожидается, что съёмки продолжения шоу начнутся в ближайшее время, а его премьера состоится в 2023 году. Главную роль в проекте вновь исполнит Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»).

Напомним, сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене (Джереми Аллен Уайт), который возвращается в родной Чикаго, чтобы спасти от разорения семейную сэндвичную. Все восемь серий первого сезона были опубликованы на стриминговой платформе Hulu 23 июня.