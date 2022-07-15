Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 15 июля 2022, 14:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии проходят оперативно-разыскные мероприятия в администрациях двух муниципальных образований — Эльбрусского района и поселка Эльбрус. Силовиков интересуют документы в рамках возбужденного уголовного дела. По некоторым данным, оно связано со злоупотреблениями и превышениями полномочий сотрудниками администраций.
Отметим, что к настоящему времени на сайтах правоохранительных органов информации о проводимых специальных мероприятиях в администрациях Эльбрусского района и поселка Эльбрус нет.