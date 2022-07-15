Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 15 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии проходят оперативно-разыскные мероприятия в администрациях двух муниципальных образований — Эльбрусского района и поселка Эльбрус. Силовиков интересуют документы в рамках возбужденного уголовного дела. По некоторым данным, оно связано со злоупотреблениями и превышениями полномочий сотрудниками администраций.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Обыски

«Обыски проводятся в администрациях района и поселка Эльбрус. Также обыски проходят по местам проживания ряда муниципальных чиновников», — пишет «Интерфакс».

Отметим, что к настоящему времени на сайтах правоохранительных органов информации о проводимых специальных мероприятиях в администрациях Эльбрусского района и поселка Эльбрус нет.